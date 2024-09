Incontri con le star, il cinema italiano è a Todi. Si parte con Margherita Buy, Fanelli e Claudia Gerini

Il mondo del cinema italiano si trasferisce da oggi a Todi. Tutto pronto per la quarta edizione di “Umbria Cinema“, il festival promosso da Regione e Comune con direzione artistica del regista Paolo Genovese, presidente dell’Umbria Film Commission. Accanto ai film in concorso (proiettati al Nido dell’Aquila), il cuore pulsante sono gli incontri, da stasera a domenica in Piazza del Popolo con ingresso libero e in caso maltempo al Teatro Comunale (info su www.umbriacinemafestival.it).

"Il premio – dice Genovese – diventa un’occasione per i protagonisti del nostro cinema di confrontarsi e di rivelare quanto lavoro e passione c’è dietro ad ogni racconto cinematografico". Oggi alle 17.30 ai Portici Comunali si apre la mostra fotografica di Adolfo Franzò, “Attore&Attrice. Il Cinema ritratto al maschile e al femminile”, alle 21 inizia la serata inaugurale presentata da Gabriella Germani. Tutta in rosa, con la consegna del Premio Gigi Proietti a Margherita Buy (nella foto) e del Premio Città di Todi a Emanuela Fanelli, seguite da Claudia Gerini che si esibirà con lo spettacolo “Qualche estate fa. Vita, Poesia e Musica di Franco Califano” accompagnata dal Solis String Quartet. Domani la serata, presentata da Andrea Perroni e Greta Mauro, vedrà la consegna ufficiale dei Premi ai film in Concorso, tra i vari ospiti sono attesi Paolo Calabresi e Luca Barbarossa (presenteranno i loro libri) e Max Giusti con il suo spettacolo. Domenica gran finale con l’attesissimo arrivo di Carlo Verdone, che riceverà il Premio Proietti (quest’anno sdoppiato). A seguire la presentazione del libro “Ennio Morricone Il genio, l’uomo, il padre” di Valerio Cappelli e Marco Morricone, e del film fuori concorso “Amici per caso” di Max Nardari. E poi gli allievi del Laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno e l’anteprima della prima puntata della nuova serie Rai “I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente”.