Incidenti sul lavoro, è un incubo. Grave un operaio di 43 anni schiacciato dal pesante montascale

Un operaio è stato travolto da un montascale che stava caricando su un furgone riportando gravi traumi e ferite; è stato soccorso e trasportato, in elicottero, in ‘codice rosso’ al Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Si tratta di un quarantaquattrenne di origine pugliese che ha subito un violento trauma toracico, i controlli in ospedale dovranno verificare eventuali lesioni interne. L’uomo, subito dopo l’infortunio, sarebbe rimasto cosciente e sarebbe anche riuscito a parlare mentre erano in corso le operazioni di soccorso. Intervenuti, oltre al 118 con il servizio di elisoccorso, gli agenti del della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi e i tecnici del servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) dell’Usl Umbria1.

L’episodio, l’ennesimo e drmmatico caso di incidente sul lavoro nella regione, si è verificato nella mattinata di ieri a ’Umbriafiere’, a Bastia, dove erano in corso le operazioni di smontaggio degli stand che hanno caratterizzato la quarantesima edizione di Expo Casa 2024, conclusasi nel pomeriggio di domenica. L’operaio, insieme ad altre persone, era intento a caricare il macchinario metallico – del peso di un paio di quintali – su un mezzo per riportarlo nell’azienda che aveva partecipato alla esposizione. Un’operazione di sollevamento praticamente di routine, utilizzando un muletto.

Poi, però, durante l’intervento qualcosa deve essere andato storto. Ed è questo l’aspetto al vaglio dei tecnici del Psal che dovranno capire cosa sia accaduto e se siano state osservate tutte le precauzioni per operazioni del genere. Resta il fatto che il carico, il montascale, è caduto addosso all’addetto finito rovinosamente a terra con sopra il pesante macchinario. L’allarme è stato immediato, con l’operaio che è stato subito soccorso, con l’intervento del 118 e dell’elisoccorso umbro ’Nibbio’, da poco inaugurato e che ha la sua base operativa all’aeroporto di Foligno. Nonostante il forte trauma toracico e lo spavento, l’uomo è rimasto cosciente. Vista la situazione il personale medico ha ritenuto comunque opportuno il suo trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in ‘codice rosso’. Da valutare eventuali lesioni alla colonna vertebrale provocate dallo schiacciamento. Ad indagare sull’episodio la Polizia di Stato del commissariato di Assisi, coordinata dal vice questore Francesca Domenica Di Luca.

Maurizio Baglioni