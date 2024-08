Incidenti e cantieri, trappola E45. Tir in aviaria blocca l’unica corsia

Giornata difficilissima quella di giovedì lungo la E45 trasformatasi in una trappola rovente per decine e decine di automobilisti. Prima un tir in avaria, poi un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli (sette feriti, lievi). Fatto sta che alcuni veicoli sono stati fermi quasi un’ora, in fila, sotto il sole cocente del primo agosto lungo la E45 in uno dei tratti interessati dai cantieri. Non una, ma per ben due volte, nel pomeriggio di giovedì si sono formate lunghe code con tante persone in transito costrette a stare ferme in auto sotto le temperature roventi di Caronte.

Il primo episodio si è verificato a metà pomeriggio quando le temperature in Altotevere superavano i 35 gradi: attorno alle ore 16 un mezzo pesante è rimasto fermo a causa di un guasto, nel tratto tra Promano e Montone, in direzione nord. Il camion era bloccato nell’unica corsia aperta a causa del cantiere che insiste lungo il tratto di strada: per questo si sono formate code di alcuni chilometri con gli automobilisti che hanno dovuto attendere anche un’ora, costretti a stare fermi o a procedere a velocità ridottissima. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici Anas. La situazione è tornata alla normalità dopo un paio d’ore.

Neanche il tempo di far defluire il traffico che alle 19 circa, stavolta tra i due svincoli di Città di Castello nord e sud, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture (in tutto sette persone lievemente ferite). Anche in questo caso forti rallentamenti al traffico con i mezzi del 118 che hanno faticato a raggiungere il luogo dell’incidente anche a causa delle file e dei cantieri lungo la E45. Ancora gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge e tecnici Anas per la gestione del transito, con l’arrivo del personale del 118 per i soccorsi alle sette persone rimaste coinvolte. In concomitanza dell’esodo estivo in corso le forze dell’ordine e la stessa Anas raccomandano di allacciarsi sempre le cinture e non far uso del cellulare in generale massima attenzione alla guida soprattutto nei tratti di E45 interessati da cantieri e restringimenti di carreggiata. A proposito di strade stamani alle ore 10, si parla di E78 al Nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino, nell’assemblea pubblica dal titolo "E78: la dignità di una Valle", indetta dai sindaci di Citerna, Città di Castello e San Giustino che ribadiscono il loro no al tracciato umbro della grande strada scelto da Anas.