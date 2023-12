Contromano di notte: muore a 27 anni, tremendo incidente con un furgone

Spoleto (Perugia), 20 dicembre 2023 – L’auto che corre nella notte contromano, il passaggio nella corsia sbagliata. Prima sfiora un’altra auto, poi si scontra violentemente con un furgone. E’ morto un 27enne che era alla guida della macchina che ha imboccato contromano la Flaminia a quattro corsie all’altezza di Spoleto. Una notte tragica in Umbria quella tra martedì e mercoledì.

Il giovane, soccorso e portato in ospedale, non ce l’ha fatta ed è morto nella mattina di mercoledì. Un incidente che adesso dovranno ricostruire le forze dell’ordine.

Perché il giovane ha sbagliato strada? Cosa è accaduto? Tutte le ipotesi sono aperte, mentre è ferito in maniera seria il conducente del furgone stesso, anche lui in ospedale. Per il 27enne ogni tentativo dei medici è stato vano, le ferite erano troppo gravi.

L’incidente è accaduto in piena notte, erano le 2.30. Lo scontro è accaduto in località Fabbreria. L’auto del ragazzo è un’Alfa Romeo Bianca. Nella sua corsa contromano, ha anche sfiorato un’altra auto, il cui conducente non ha riportato ferite.

Sono stati proprio gli automobilisti che si sono trovati di fronte la macchina a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti il 118, la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sia l’auto che il furgone sono andati praticamente distrutti. I soccorritori insieme ai vigili del fuoco hanno estratto le due persone dalle lamiere, quindi il trasporto in ospedale. In mattinata la morte del 27enne.