Incidente tra auto e scooter, 17enne ricoverata in gravi condizioni

San Giustino (Perugia), 27 agosto 2025 – Una ragazza di diciassette anni è ricoverata in terapia intensiva (la prognosi è riservata) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto ieri mattina nei pressi del ponte di Selci Lama. Il fatto attorno alle 11.30 lungo la Tiberina in località Osteriaccia: la giovane si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una vettura.

L’impatto, particolarmente violento, ha sbalzato la ragazza sopra il vetro anteriore dell’auto, poi a terra sull’asfalto. Le condizioni della giovane sono parse sin da subito molto gravi, tanto che sul posto è atterrato l’elisoccorso Nibbio che l’ha trasportata d’urgenza a Perugia per le cure del caso. La prognosi è riservata (a preoccupare i medici è soprattutto il trauma cranico). Illesa la conducente della Fiat 500, una donna di circa 60 anni. Sia la ragazza che l’automobilista risiedono nel comune di San Giustino. Da una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio della polizia locale guidata dal capitano Nicola D’Avenia, si apprende che la giovane stava guidando il suo scooter in direzione Lama quando, in prossimità di una curva laterale, è avvenuto lo scontro. Immediati i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica del 118 della Croce Bianca di Città di Castello, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della locale Stazione. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Nibbio che è stato chiamato in via d’urgenza a seguito delle delicate condizioni di salute della giovane. L’elicottero è atterrato su un campo a pochi metri di distanza dalla strada e ha provveduto a trasportare la diciassettenne al Santa Maria della Misericordia per le cure del caso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale di San Giustino che ha acquisito tutti gli elementi utili alle indagini. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i familiari della ragazza e il sindaco del comune di San Giustino Stefano Veschi. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell’intervento lungo la vecchia Tiberina, una strada particolarmente trafficata poichè collega le frazioni di Selci e Lama al capoluogo sangiustinese.