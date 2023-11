Incidente a Perugia, auto urta un veicolo in sosta e si ribalta

Perugia, 16 novembre 2023 – Incidente all’alba a Perugia in via Piccolpasso. Un’auto si è schiantata contro un veicolo in sosta e si è ribaltata. La persona all’interno del mezzo ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per uscire dall’auto. Il conducente era infatti rimasto incastrato all’interno del mezzo. Fortunatamente però non ha riportato gravi ferite nell’incidente.