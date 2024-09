Finisce con l’auto fuoristrada, arrivano i vigili del fuoco. Ferito il conducente

Perugia, 6 settembre 2024 – Incidente questa mattina lungo la statale 318 all’altezza dello svincolo di Petrignano, in direzione Ancona. I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per estrarre dalle lamiere un uomo che con la sua autovettura era uscito di strada.

L’incidente non ha coinvolto altre vetture. Il conducente non riusciva ad uscire da solo dalla macchina e per questo è stato necessario l’intervento dei pompieri e del personale del 118, al quale poi è stato assicurato per verificarne le condizioni di salute. Sul posto anche la Polizia Stradale e l'Anas.