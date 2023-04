Tragico incidente a Pontevalleceppi: scontro tra auto e scooter. Due morti

Perugia, 1 aprile 2023 - Ennesima tragedia sull'asfalto. Oggi pomeriggio, 1 aprile, nella periferia Nord di Perugia, a Ponte Valleceppi, lungo la strada degli Ornari (nel tratto che va da Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi), due persone a bordo di uno scooter sono morte in seguito ad uno scontro frontale con un’auto.

L’incidente è avvenuto a metà pomeriggio. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e quella stradale. Purtroppo però per le due persone a bordo dello scooter, originarie di Cosenza, non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nel frontale. Dalle prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente sembra che l'auto ha tentato di frenare ma è stata tamponata da un furgone. Indagini e rilievi ancora in corso per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Polizia al lavoro per capire cosa sia successo su quel tratto d'asfalto e ricostruire la dinamica del tragico incidente.