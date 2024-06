Tragedia sulla E45: meccanico travolto da un camion mentre prestava soccorso

Perugia, 26 giugno 2024 - Ancora sangue sulle strade umbre. E' successo oggi intorno alle 11 sulla E45 all’altezza dello svincolo di Lidarno in direzione Cesena. Un carrozziere è morto mentre prestava soccorso a un mezzo rimasto bloccato in strada.

La tragedia è accaduta nei pressi dell’area di servizio. Da quanto appreso dagli automobilisti che si trovavano a transitare in quel tratto sembra che l’uomo sia stato travolto da un camion, mentre stava prestando servizio all'automobilista in panne. Sul posto gli operatori Anas, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi sanitari del 118. Si è tentato di tutto per salvare il carrozziere, ma ogni tentativo è stato vano. Le autorità stanno eseguendo i rilievi di rito e capire le cause del tragico incidente. L’area dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico.