Motocarro si ribalta, grave il conducente

Gubbio, 18 maggio 2023 – Incidente stradale in via del Bottagnone a Gubbio intorno alle 16,30. Un motocarro Ape Piaggio si è ribaltato; sul posto i vigili del fuoco di Gubbio, la polizia locale e il 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Branca.