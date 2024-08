Tamponamento sulla Flaminia, 5 feriti. Resta incastrato nell’abitacolo: soccorso e portato all’ospedale in elicottero

Spoleto (Perugia), 19 agosto 2024 – Sono cinque le persone rimaste ferite nel tamponamento avvenuto questa mattina sulla Flaminia a Spoleto.

Due le auto coinvolte; dei cinque i feriti uno era rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Poi è stato l’elisoccorso a portarlo in ospedale. Sul posto, oltre all’elicottero Nibbio dei vigili del fuoco e alla squadra di Spoleto, anche il 118, i carabinieri, la polizia stradale e personale Anas.

Due dei feriti nell'incidente sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Uno, con l’elisoccorso Nibbio, in quello di Terni e un'altra in ambulanza a Spoleto. Nell’incidente risultano anche due persone ferite in codice verde.