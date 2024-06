Incidente sulla Flaminia, due auto coinvolte. Un morto nello scontro

Gualdo Tadino (Perugia), 22 giugno 2024 – Un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 giugno, è costato la vita a una persona lungo la statale 3 Flaminia all’altezza di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire ed ha visto coinvolte due auto. Una persona è morta sul colpo e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.