Incidente, filma i feriti e ’posta’ il video

NORCIA – La Procura di Ascoli Piceno sta valutando se ci sono estremi di reato nella diffusione sui social di un video che riprende dei ragazzi umbri, di Norcia e Cascia, rimasti feriti in un incidente stradale (coinvolto un tir), avvenuto il 4 luglio sul raccordo autostradale Ascoli-Mare in territorio di Monteprandone. Il video, che in Valnerina hanno visto in tanti, ha suscitato profonda indignazione.Tra i 4 feriti anche una ragazza di 19 anni, di Norcia, in gravi condizioni, poi trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell’Ospedale di Torrette ad Ancona, filmata priva di sensi. Sul posto una persona in scooter ha ripreso nell’immediatezza i ragazzi feriti e impauriti e anche la ragazza rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto su cui viaggiava con gli amici, distrutta dalla collisione con un camion. Sulla dinamica indaga la Polizia stradale.