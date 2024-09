Camion rimane in bilico dopo aver distrutto le barriere laterali, incidente sulla E45

Perugia, 30 settembre 2024 – Incidente sulla E45. Un camion ha distrutto la barriera laterale di protezione nel tratto all’altezza dello svincolo di Bosco, rimanendo in bilico con la parte posteriore del mezzo.

E’ successo in tarda mattinata in direzione Terni. Si tratterebbe di un incidente stradale autonomo, sarebbe coinvolto solo il mezzo pesante – un trattore con semirimorchio – rimasto in bilico. Fortunatamente non risultano persone ferite.

Anas informa che sulla strada statale 3bis Tiberina (E45) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni tra gli svincoli di Ponte Pattoli e Bosco. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte Pattoli. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo incidentato. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile e per valutare gli interventi necessari al ripristino. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco