Indifferenza al distributore: tremendo incidente, uomo guarda ma non presta soccorso

Bastia Umbra (Perugia), 8 febbraio 2023 – Un video che tiene con il fiato sospeso e che spinge, però, anche ad altre considerazioni, amare.

E’ quello che sta girando in rete e che è relativo allo spettacolare incidente verificatosi domenica mattina, poco prima delle 6, all’interno dell’area di servizio Q8, lungo la SS 75 Centrale Umbra, direzione Foligno.

La scena dell'incidente

Si vede una macchina (una Polo) comparire all’improvviso nelle immagini, volare letteralmente e finire su una pompa del distributore: tanta paura, gravi danni al distributore, il conducente (risultato un ventitreenne di Bastia) che, strisciando a terra, si trascina fuori dal veicolo capovolto.

A far discutere il comportamento di un altro automobilista che sta facendo benzina. Dopo lo schianto, infatti, ben si guarda dall’intervenire, dall’andare a vedere cosa sia accaduto, dall’accertarsi delle condizioni del conducente del veicolo ribaltato, di dare l’allarme; per giunta in un contesto anche di possibile pericolo in caso di fuoriuscita di materiale infiammabile.

Continua a far benzina per alcuni interminabili secondi, imperterrito, come se nulla fosse accaduto; solo dopo un minuto e mezzo si avvicina, felpato, per vedere. In soccorso del conducente erano intervenute nel frattempo, fortunatamente, altre persone clienti dell’adiacente bar-ristorante La cometa di Assisi.