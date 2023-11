Incidente dello scuolabus: autista indagato per lesioni colpose

CASTIGLIONE DEL LAGO – E’ stato aperto – atto dovuto – un fascicolo per lesioni colpose a cui l’autista, dello scuolabus di Castiglione del Lago finito contro un palo, è stato iscritto in attesa che si concludano tutti gli accertamenti del caso. Tra cui, sono attesi in queste ore, gli esiti ufficiali degli esami di laboratorio che normalmente vengono svolti n caso di incidente stradale. I bambini sono tornati in classe senza problemi, ma già dalla giornata di ieri quasi tutti avevano seguito le lezioni tra i due piccoli trasportati in ospedale per accertamenti. Il primo dimesso all’ora di pranzo e il secondo – a cui era uscito del sangue dal naso – nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito lo scuolabus mercoledì mattina si stava immettendo nella stradina della scuola, la velocità era quindi estremamente limitata: per quanto la dinamica sia ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sembrerebbe che a causare la sterzata dell’autista, che ha condotto il bus contro il palo frontalmente, sia stata la manovra improvvisa di un mezzo che poi non si è fermato.