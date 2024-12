“Un tragico scontro frontale”: incidente, muore davanti all’amico, ciclista travolto e ucciso

Perugia, 18 dicembre 2024 – L’auto se la sarebbero vista arrivare dritta dritta contro di loro, troppo tardi per evitarla. Almeno per Primo Ortolani, 78 anni, che, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, sarebbe stato preso in pieno dalla vettura che avrebbe proceduto contromano sulla strada parallela alla Pievaiola, nei pressi del ristorante La Casina Rosa, a Capanne.

Non avrebbe visto i due ciclisti, se non all’ultimo istante, il conducente dell’utilitaria, un pensionato residente in zona. Primo era uscito in bicicletta con un amico, 62 anni, entrambi residenti a Perugia. La passione per i pedali li portava spesso e volentieri a macinare chilometri lungo le strade intorno a Perugia, come ieri mattina, approfittando della giornata di sole. Ma l’uscita si è trasformata in tragedia.

Intorno alle 9.30 l’impatto che, secondo quanto si è appreso, non ha lasciato scampo all’anziano ciclista, praticamente morto sul colpo. L’amico, che procedeva a qualche metro di distanza, è stato toccato in maniera marginale dalla vettura ed è rimasto ferito nell’impatto al suolo.

Ferite comunque lievi. Sul posto l’intervento del personale del 118 che per Ortolani non ha potuto fare niente, medicato sul posto l’amico. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire con esattezza se l’auto procedesse realmente contromano come sul momento si è potuto ipotizzare.

La salma dell’anziano è a disposizione della Procura della Repubblica di Perugia che potrebbe disporre l’autopsia e, come di prassi, aprire un fascicolo per l’ipotesi di omicidio stradale. Primo Ortolani è la cinquantasettesima vittima della strada in Umbria, un vero e proprio bollettino di guerra. Solo nella notte tra sabato e domenica, in territorio marchigiano, è morto un perugino di 48 anni.

