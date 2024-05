Camion finisce di traverso, Autostrada del Sole bloccata nella notte

Orvieto, 2 maggio 2024 – Autostrada bloccata nella notte del 2 maggio per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante finito di traverso sulla carreggiata senza fortunatamente provocare feriti. E’ successo nel tratto tra Fabro e Orvieto in direzione Roma poco prima dell’una di oggi. L’autoarticolato, che trasportava collettame, ha ostruito quindi tutta la carreggiata e si è reso necessario l’intervento di gru pesanti di una ditta specializzata in soccorsi stradali di Fabro per la sua rimozione. Nell’impatto, il mezzo pesante ha danneggiato e parzialmente divelto le barriere di delimitazione delle carreggiate facendo si che queste invadessero anche la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto che hanno operato sia in carreggiata nord che in quella sud per le ripercussioni dell’impatto ed ora stanno ricostruendo l’accaduto al fine di stabilirne le cause.

Il personale della società Autostrade per l’Italia ha gestito le necessarie operazioni di ripristino della corretta viabilità operando anche con l’impiego di mezzi particolari dei vigili del fuoco di Orvieto. E’ stato necessario istituire l’uscita obbligatoria a Fabro per i veicoli in viaggio verso Roma per le quasi tre ore in cui è rimasta bloccata la carreggiata sud, tempo resosi necessario alla rimozione del mezzo pesante ed al ripristino della normali condizioni di sicurezza della circolazione in ambo le carreggiate. Il traffico è tornato quindi alla normalità intorno alle quattro.