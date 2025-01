Incidente devastante, muore un uomo in A1: la sua auto trascinata per cento metri da Tir Terrore sul tratto umbro dell’Autostrada del Sole nella serata di giovedì 9 gennaio. Per l’automobilista, un 51enne, non c’è stato niente da fare. Inutile ogni tentativo di soccorso. Completamente distrutta l’auto. Forse era ferma in corsia d’emergenza per un guasto