"Scene da film, abbiamo avuto paura di morire"

UMBERTIDE – Verna ha paura e con la piccola frazione tutta la città è sconvolta. Tra le testimonianze più agghiaccianti quella di un uomo che si è visto puntare la pistola in faccia, ma non è la sola. E mentre su social i commenti si accumulano a centinaia ad Umbertide non si parla d’altro. Sul posto, poco dopo aver appreso la notizia della sparatoria, l’assessore alla sicurezza del Comune Francesco Cenciarini: "La presenza delle istituzioni - dice - è fondamentale dopo episodi come questo, che non appartengono alla nostra realtà. La comunità di Verna, dove vivo con la mia famiglia, non può tollerare azioni brutali come queste. Abbiamo fiducia nel lavoro dei carabinieri, e di tutte le forze dell’ordine che stanno indagando per arrestare i colpevoli". "Ero a breve distanza - racconta un passante - e all’inizio ho pensato allo scoppio di petardi, poi mi sono accorto della situazione e sono corso al riparo. Scene come queste fino a giovedì le avevo viste solo nei film". Quindi una donna, che si trovava al supermercato ad una ventina di metri: "Ero andata a fare la spesa. In un primo momento non mi sono accorta di ciò che stava accadendo e solo dopo aver visto tutta la confusione che si era creata resa conto di quanto era successo. Sono sconvolta, questo è un paesino tranquillo e certe cose non sono mai accadute". C’è anche chi, amareggiato, la mette sul piano della sicurezza: "La sera qui la situazione diventa insostenibile. Ci sono sempre gruppi di gente che probabilmente si incontrano per vendere e comprare droga". Ed un altro aggiunge: "Si tratta di tutte persone più o meno conosciute, purtroppo". "Che dire – conclude infine un altro residente - poteva avvenire una strage, siamo stati dei miracolati".

