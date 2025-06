Paura ad Assisi, crolla un muro in centro. Detriti sulle auto e strada chiusa

Un rumore sordo ha accompagnato il crollo di un muro di sostegno in via Monsignor Giuseppe Placido Nicolini. Una massa di terra e sassi – il muro sorreggeva il terrazzo e giardino di una sovrastante struttura ricettiva privata - si è abbattuta sulla strada sottostante, per gli assisani da sempre il “Fosso Cupo“, intorno alle 6, per un fronte di una ventina di metri. I detriti hanno interrotto la via, sepolto un’automobile e colpite anche altre che erano in sosta lungo la strada. Fortunatamente, data l’ora, nessuna persona è stata investita dal crollo, anche se, qualche istante prima, era passata una persona che andava al lavoro e che se l’è cavata con un grande spavento.

Subito è stato dato l’allarme, con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno compiuto le prime verifiche, della polizia locale e dei tecnici e del personale comunale che hanno bloccato gli accesi, oltre ai tecnici delle reti del metano e dell’acqua. La preoccupazione principale è stata, sin da subito, che sotto il materiale franato potessero esserci, oltre a quella della quale si vedeva malamente la targa, altre auto in transito, e quindi persone, in una via trafficata da residenti, visitatori e da ospiti della vicina Cittadella. Ci si è adoperati pertanto con la ruspa per rimuovere, in sicurezza, quanto franato. Operazione che ha consentito di appurare che nessuna persona era rimasta realmente coinvolta e nessuna altra macchina se non quella finita schiacciata dai detriti.

Al fine di garantire incolumità e sicurezza, con un’ordinanza della polizia locale, in via Nicolini è stato istituito il divieto di circolazione per veicoli e pedoni nel tratto stradale interessato dal crollo, dall’intersezione con vicolo Illuminati. Per i residenti è stato disposto il doppio senso di circolazione in via Aromatari nel tratto tra l’intersezione con via degli Ancajani e via Nicolini e dall’intersezione con Piaggia di Porta San Pietro all’intersezione con vicolo Illuminati. Emessa inoltre un’ordinanza sindacale di inagibilità delle parti esterne della struttura ricettiva interessata dal crollo, che prevede, a carico del soggetto privato, la messa in sicurezza delle mura e del terrapieno, delle strutture pericolanti e dell’area coinvolta, con eliminazione dei pericoli, anche per ripristinare l’ordinaria viabilità comunale.

Maurizio Baglioni