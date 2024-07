Vasto incendio sulle colline di Spoleto, fumo visibile da chilometri

Spoleto, 18 luglio 2024 – Vasto incendio alle porte di Spoleto, in località Poreta. Le fiamme sono divampate poco dopo le 15, e si sono propagate nei boschi tra Bazzano e Poreta. Sul posto stanno lavorando da ore i vigili del fuoco di Spoleto e Foligno con mezzi da terra, in supporto anche un Canadair e tre elicotteri. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza, in particolare dalla superstrada. Numerose le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco. La stessa aerea dove nel 2012 si era verificato un devastante incendio boschivo. Le cause dell’incendio dovranno essere stabilite nelle prossime ore.