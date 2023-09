Incendio nel capannone di Corciano: origine da un furgone I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba di ieri per contenere l'incendio di un capannone di un'azienda di tendaggi a Corciano. Le cause sono in corso di accertamento per individuare se si tratti di un atto doloso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.