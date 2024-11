Incendio in un’azienda agricola. Strage di animali nel capannone

Un capannone distrutto, tante galline morte e danni ingenti all’attività di un’azienda avicola a seguito del vasto incendio che si è verificato ieri mattina poco prima delle nove. Siamo a Ripole, frazione a nord del comune di Città di Castello al confine con San Giustino: da qui una colonna di fumo denso si è alzata improvvisamente e si vedeva a lunga distanza. L’azienda è specializzata nell’allevamento avicolo e nella produzione di uova: decine e decine gli animali che sono morti sotto il capannone crollato sulla spinta delle fiamme che hanno coinvolto la parte destinata all’allevamento dei volatili, causando danni ingenti.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sembra essersi propagato rapidamente coinvolgendo la copertura del capannone realizzata con pannelli. Secondo una prima indagine sul posto dei vigili del fuoco sembra che il punto d’origine possa essere riconducibile all’impianto fotovoltaico presente sulla copertura, ma ulteriori verifiche sono in corso da parte dei tecnici. Di certo si sa che il calore sprigionato dalle fiamme ha provocato il crollo parziale della struttura, con la perdita di numerosi capi avicoli. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale presente in azienda a quell’ora del mattino. Sul posto un dispiegamento di uomini e mezzi: i vigili del fuoco tifernati, con il supporto di una squadra proveniente da Perugia, poi il personale del Servizio Veterinario dell’Usl 1 e i tecnici di Arpa Umbria, per effettuare le verifiche di loro competenza riguardo al benessere animale e agli eventuali impatti ambientali causati dall’incendio. Gli agenti della polizia locale di San Giustino e i carabinieri hanno effettuato servizi di viabilità per tutta la durata dell’intervento. I vigili del fuoco sono rimasti fino a sera per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona interessata dal brutto incendio. Le forze dell’ordine hanno acquisito gli elementi del caso per le indagini. Da domani per i titolari dell’azienda la triste conta dei danni che si preannunciano ingenti per questa storica attività che da anni opera nel settore agricolo.