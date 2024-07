Incendio blocca i treni a Orvieto. L’Italia per ore divisa in due

L’Italia del trasporto ferroviario praticamente divisa in due ieri pomeriggio. Con treni fermi, pesanti ritardi nelle stazioni umbre ma anche in quelle di Firenze Santa Maria Novella (con rinvii fino a 100 minuti) e Roma Termini. E con i viaggiatori bloccati all’interno dei convogli, sia lungo la linea dell’alta velocità che lungo quella lenta. Tutta colpa di un esteso incendio che ha bruciato sterpaglie a ridosso della ferrovia a pochi chilometri dalla stazione di Orvieto.

Il rogo, soprattutto a causa del fumo e delle fiamme pericolosamente vicine ai binari, ha comportato il blocco del trasporto ferroviario per circa tre d’ore nel pomeriggio di ieri sia sulla linea dell’alta velocità che sulla lenta. Un disagio che si è fatto sentire con ritardi nella partenze e negli arrivi nelle stazioni maggiori. Fermi i convogli Salerno-Milano Centrale a Orvieto, due treni Milano Centrale-Napoli Centrale (18:53) a Chiusi e Allerona, il Napoli Centrale- Venezia Santa Lucia ancora nei pressi di Orvieto.

Il problema ha coinvolto complessivamente migliaia di viaggiatori, bloccati lungo il tracciato interessato dalle fiamme. Secondo la nota diffusa da Fs Italiane "l’incendio non ha provocato danni alla sede ferroviaria" ed è stata "potenziata l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori". La circolazione sull’alta velocità Roma-Firenze è ripresa poco dopo le 18 e la situazione, in serata, è tornata alla normalità anche lungo la linea lenta. Durante il blocco personale delle ferrovie ha portato acqua e generi di conforto alle persone rimaste nei convogli in una delle giornate più calde dell’anno. Stando alle informazioni diffuse da Fs non si sono registrati malori tra i passeggeri. Per spegnere l’incendio lungo la linea ferroviaria sono arrivati i Vigili del fuoco del presidio di Montegabbione e del distaccamento di Orvieto, oltre e ai volontari della Protezione Civile. Il disagio ha riguardato anche molti pendolari che hanno potuto far ritorno a casa solo a fine pomeriggio dopo oltre tre ore di stop oltre a decine e decine di turisti.