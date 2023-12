Incendio in agriturismo, colpa di una termocoperta

Spoleto, 11 dicembre 2023 – Incendio in un agriturismo di Spoleto, in località Poggiolo, dove le fiamme sono scaturite pare a causa del malfunzionamento di una termocoperta usata in una delle camere.

L’incendio ha coinvolto alcuni locali al primo piano. L'incendio è stato completamente estinto dai vigili del fuoco di Spoleto, scongiurando la propagazione agli ambienti vicini; nessuno è rimasto ferito.