Inaugurato il Servizio di oncoestetica

ORVIETO Inaugurato all’ospedale di Orvieto, alla presenza di professionisti sanitari del presidio, cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni, il Servizio di oncoestetica patrocinato dall’associazione Orvieto contro il cancro. "La collaborazione con la Occ - ha spiegato il direttore generale della Usl 2, Piero Carsili (foto) che ha aperto la manifestazione, secondo quanto riferisce l’azienda sanitaria - è viva ormai da tanti anni e ha portato alla realizzazione di progetti rilevanti che hanno sempre visto al centro la persona. Con l’associazione abbiamo sottoscritto convenzioni per l’inserimento dei volontari nei servizi, fisioterapisti e psicologi con il fine di accompagnare il paziente oncologico nel suo percorso di cura ed oggi questo importante servizio di estetica oncologica si inserisce nella presa in carico completa del paziente". "Il servizio di estetica oncologica - ha spiegato Ilaria Bernardini, direttrice del presidio ospedaliero - nasce dalla tenacia di Aura, presidente dell’associazione Occ, che è venuta fin dall’inizio del mio incarico a farsi promotrice dell’iniziativa. Abbiamo subito intuito l’importanza della proposta che consente a tutti i malati e le malate oncologiche di accedere al servizio con un ingresso dedicato, senza dover entrare in ospedale, presso gli spazi dello screening mammografico ed avere una seduta con una professionista certificata per trattamenti estetici nei pazienti oncologici. La giornata assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno". "Siamo molto felici che oggi prenda avvio il servizio di Oncoestetica - ha dichiarato Aura Cintio, presidente di Occ . Il nuovo servizio vuole rivolgersi a tutte e a tutti, non è infatti dedicato solo al sesso femminile".