Inaugurati i due super-laboratori aeronautici

FOLIGNO Inaugurati i due laboratori aeronautici dell’Istituto ‘Scarpellini’, realizzati con fondi Pnrr e Pon. Alla presenza del professor Roberto Battiston, docente di Fisica Sperimentale all’Università di Trento, la scuola, che proprio lo scorso anno aveva introdotto l’indirizzo aeronautico tra i suoi corsi di studi, ha presentato i nuovissimi gioielli tecnologici. A tagliare il nastro il sindaco Stefano Zuccarini e la dirigente scolastica Federica Ferretti, che alla platea di studenti, docenti e rappresentanti del mondo civile e istituzionale, tra cui i consiglieri provinciali Erika Borghesi e Scilla Cavanna, hanno aperto le porte del laboratorio di navigazione aerea, traffico aereo e logistica e del laboratorio di costruzioni aeronautiche, meccanica ed elettronica. Il laboratorio di navigazione aerea offre ai ragazzi la possibilità di simulare contesti operativi di traffico aereo, riproducendo le condizioni meteo in tempo reale e permettendo così sia la pianificazione che la virtuale esecuzione di voli. "Si tratta di un’eccezionale opportunità formativa – spiega la preside Ferretti – per i ragazzi che intendono trovare occupazione in ambito aeronautico. Il laboratorio permette lo sviluppo di competenze nuove, richieste dal mercato del lavoro, per la copertura dei profili professionali di controllori del traffico aereo, piloti o operatori aeroportuali". Il laboratorio di costruzioni aeronautiche, invece, offre la possibilità di sviluppare metodi e modelli per la progettazione multidisciplinare di velivoli fortemente innovativi e ad elevata sostenibilità ambientale.