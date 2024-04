Inaugurati gli affreschi: "L’abbraccio di Dio alla città dell’uomo"

"L’abbraccio di Dio alla città dell’uomo": il commento di non pochi perugini nell’ammirare la decorazione pittorica dell’abside della chiesa dei Santi Biagio e Savino, intitolata “I Santi della Perugia celeste”, inaugurata e benedetta dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme al parroco don Luca Delunghi, domenica scorsa, Giornata di preghiera per le vocazioni. Il biblista don Giovanni Zampa ha definito quest’opera "una meditazione, una preghiera e per ammirarla bisogna essere guidati dallo Spirito… ".