In Umbria la festa dei Longobardi. Sassofoni al Tempietto sul Clitunno

Concerti, visite guidate e mostre per festeggiare il tredicesimo anniversario del riconoscimento Unesco del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” che in tutto il Paese coinvolge sette gruppi monumentali-artistici. Due sono in Umbria, a Campello sul Clitunno e a Spoleto dove in questi giorni fiorisce un ricco cartellone di iniziative organizzate per l’occasione.

Si comincia questo pomeriggio al Tempietto del Clitunno, a Campello, che rappresenta una delle principali testimonianze architettoniche e culturali lasciate in Italia dalla civiltà longobarda: è in questa preziosa cornice architettonica che alle 18.30 si terrà “Oblivion”, spettacolo organizzato da UmbriaEnsemble nell’ambito della rassegna “Pietre che cantano. Lo stigma del fuoco“: l’Italian Saxophone Quartet, ensemble di sassofoni guidato dal talento virtuoso di Federico Mondelci, uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama internazionale, sarà in scena con un repertorio originale, dal classicismo al jazz, in una passeggiata attraverso il tempo e la memoria. Il concerto è a ingresso gratuito e su prenotazione allo 0743 275085. Per l’accesso all’area monumentale è necessario l’acquisto del biglietto di ingresso a 3 euro.

Le celebrazioni dei Longobardi proseguono a Spoleto che vanta come parte integrante del sito seriale la Basilica di San Salvatore dove Sistema Museo promuove due appuntamenti per far scoprire in maniera divertente a grandi e piccini il patrimonio di epoca longobarda, quando Spoleto era capitale dell’omonimo ducato: martedì alle 17.30, alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato è in programma “Il popolo dalle lunghe barbe”, una visita guidata interattiva adatta a tutte le età, alla scoperta degli usi e costumi dei Longobardi. Mercoledì 26 invece, sempre alle 17.30, si torna al Tempietto sul Clitunno con “Quiz longobardi”, un’attività ispirata all’enigmistica, per far scoprire ai partecipanti i segreti di uno dei monumenti più affascinanti dell’Alto Medioevo umbro (la partecipazione alle attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria allo 0743.224952).

Tra le tante attività dell’anniversario c’è anche un convegno scientifico-divulgativo che si 13 e 14 novembre a Spoleto, dal titolo “Sulle tracce dei Longobardi” oltre a itinerari cicloturistici alla scoperta delle località del sito seriale longobardo.

Sofia Coletti