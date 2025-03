In strada con la mazza da baseball. Semina il panico al quartiere San Pio

Attimi di paura nel quartiere di San Pio attorno alle ore 20 di mercoledì quando un uomo è sceso in strada con una mazza da baseball e ha iniziato a spaventare i passanti. Si tratta di un tifernate di 56 anni (con alcune problematiche) che poi è stato bloccato dai carabinieri e successivamente denunciato per il reato di danneggiamento.

La notte di terrore è iniziata coi primi avvistamenti in via Martiri della Libertà, dove l’uomo è stato notato verso l’ora di cena camminare in strada impugnando una mazza da baseball. A un certo punto si è messo a inseguire alcune auto in transito riuscendo a colpirne una con a bordo una signora che, nel frattempo si è fermata. Altre vetture sono state colpite nella parte anteriore.

I rumori, le grida, la scena insomma, non è passata inosservata, anche perché la strada è costeggiata di case e condomini quindi alcuni cittadini della zona hanno cercato di allontanare l’individuo, attirati anche dai clacson degli automobilisti che ne segnalavano la presenza. I residenti, affacciati dai terrazzi delle abitazioni, hanno fotografato l’uomo mentre camminava di spalle, testa china, impugnando la mazza da baseball. A quel punto è partito il tam tam sui cellulari, ed è iniziato a circolare un messaggio vocale che invitava a fare attenzione e avvertiva della presenza dello stesso soggetto ‘armato di mazza da baseball’ che si aggirava nel quartiere con intenzioni piuttosto ignote.

La situazione è stata immediatamente segnalata ai carabinieri della compagnia di Città di Castello che si sono portati sul posto e hanno iniziato a cercare il soggetto che nel frattempo si era dileguato nelle strade interne, tra le case.

L’uomo poco dopo è stato rintracciato e portato in caserma per gli accertamenti del caso. Si tratta di un italiano di 56 anni, che in stato di alterazione è sceso in strada per compiere gesti senza senso o apparente motivo. Alla fine due le auto che sono state prese a mazzate e danneggiate mentre fortunatamente nessuna persona è stata ferita nel corso dell’episodio. L’uomo dalla caserma dei carabinieri della compagnia di Città di Castello (coordinata dal comandante Massimiliano Croce), è stato poi portato in ospedale a Perugia per gli accertamenti e le cure del caso. Il cinquantaseienne nella mattinata di ieri è stato dimesso ed è ritornato a casa. In corso di valutazione per lui alcuni percorsi socio assistenziali.