In servizio il maresciallo. Perrone

UMBERTIDE - Un nuovo maresciallo va a rinforzare il personale della stazione dei Carabinieri di Umbertide. Si tratta di Arcangelo Perrone, classe 1990, originario della provincia di Lecce, trasferito in questi giorni. Perrone ha iniziato la carriera nell’Arma nel 2014; dopo oltre tre anni di servizio a Roma Montespaccato come carabiniere ha vinto il concorso per Allievo Maresciallo. Presso la Scuola per Marescialli dei Carabinieri di Firenze ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Nel 2021 era stato destinato al medesimo Reparto di istruzione ove è rimasto fino al suo trasferimento ad Umbertide. Alla Stazione di Umbertide, oggi comandata dal maresciallo Cesare Rampazzi Minnella, si inserisce in un organico di 11 uomini, giovane e profondamente rinnovato, per garantire un sempre più efficace controllo del territorio.