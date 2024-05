In scena ’E la vita continua’. Spettacolo per Biscontini

GUALDO TADINO – Un omaggio a Carlo Biscontini a dieci anni dalla sua scomparsa. E’ uno spettacolo appositamente organizzato, col patrocinio del Comune ed il sostegno di Evb (Educare alla vita buona): lo propongono la "Filodrammatica dialettale Gualdese", l’associazione culturale "Arte&Dintorni" e "Erreti Amici Miei" per le ore 21 di sabato prossimo al teatro don Bosco. Si intitola "E la vita continua"; ne sono interpreti Priscilla Benedetti, Emanuele Biscontini, Giovanni Biscontini, Marco Bisciaio, Enrico Brunetti, Lorenzo Evangelisti, Marco Panfili, Angelo Pannacci, Maurilio Pecci, Chiara Pennacchioli, Sascia Rondelli, Oriana Scapeccia, Elisabetta Scassellati, Luciano Scattolini, Angela Sgaramella e Claudio Zeni, tutti personaggi che hanno collaborato, a vari livelli, con Carlo Biscontini. Che era un gualdese doc, medico ginecologo ed ostetrico nell’Ospedale Calai, appassionato di teatro, sia come attore che come regista, grande animatore della Filodrammatica dialettale gualdese (che ora è intitolata col suo nome): ebbe il merito di trasformare gradualmente la piccola compagnia teatrale con l’interpretazione di testi d’autore, non più limitandosi alle gags localistiche peraltro mai ignorate, ma valorizzate nei vari contesti. Un impegno apprezzato dai tantissimi spettatori, che decretarono successo pieno alle varie proposte. E non soltanto a livello gualdese. Tanti i giovani che hanno iniziato a calcare il palcoscenico sotto la sua guida capace di valorizzare le doti dei singoli. E tanti anche i riconoscimenti ricevuti, tra cui il premio Beato Angelo 2015 "alla memoria".

Alberto Cecconi