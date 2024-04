In ricordo di Maria Callas. Canto, letteratura e cinema al Santa Cecilia

Omaggio alla divina all’Auditorium Santa Cecilia. Oggi alle 17 30 va in scena l’inizitiva “In ricordo di Maria Callas- Tra canto, letterature e cinema” per celebrare il soprano nel centenario della nascita. La parte musicale è affidata al giovane soprano Chiara Mogini, nell’intepretazione di alcuni cavalli di battaglia della Callas. Formidabile talento perugino diplomata al Conservatorio Morlacchi, Chiara Mogini ha vinto il 69° Concorso Europeo per giovani cantanti dello Sperimentale “Belli” e vanta una carriera in costante ascesa. Sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Nicola Dal Cero, suo preparatore musicale. Verrà poi presentato il libro di Sandro Allegrini e Angelo Meneghini “Mia zia Maria Callas. Dietro le quinte” (Morlacchi editore), con gli autori in dialogo con l’assessore alla cultura Leonardo Varasano. In mostra le tavole originali del pittore Stefano Chiacchella. Quindi ci sarà “Callas e il cinema“ in una conversazione con lo storico del cinema Fabio Melelli che approfondirà il rapporto della cantante con il cinema e soprattutto con Pier Paolo Pasolini.

L’Ingresso è libero.