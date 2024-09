"In Palio", stasera evento dedicato all’inclusione

BASTIA UMBRA – Si guarda a piazza Mazzini e, in questo periodo dell’anno, si pensa al Palio de San Michele. Questa sera è in programma la manifestazione "In Palio", edizione di quest’anno come dedicata all’inclusione, organizzato dall’Ente Palio de San Michele: sarà l’occasione per festeggiare la piazza dopo gli interventi di rifacimento che l’hanno riguardata, con appuntamento nel segno della musica e del divertimento con il Dj Set di DJ Ralf (ore 23.30). In precedenza, alle 18.30 Anna V.Reeds & Akille, alle 22. Framco B. La riapertura di piazza Mazzini riguarda la parte antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo, con il cantiere principale ultimato e con alcuni interventi di messa a punto che verranno realizzati non appena terminato il Palio. In vista di questo appuntamento, il sindaco Erigo Pecci e l’Assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli hanno voluto rimarcare lo straordinario lavoro svolto dalla dirigente Clara Sforna e da tutti i dipendenti del Settore Lavori Pubblici in collaborazione con l’amministrazione, per aver permesso di anticipare l’apertura in tempo per l’evento odierno. Nei giorni scorsi il sindaco, insieme alla Presidente dell’Ente Palio de San Michele Federica Moretti e al Coordinatore Claudio Fiorucci, è stato nei piazzali dei 4 Rioni per portare i migliori auguri da parte dell’amministrazione comunale a tutti i rionali per l’inizio della 62° Edizione della festa, che ora si appresta ad entrare nel vivo. "Quello dei nostri rionali, dell’Ente Palio de San Michele e di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della Festa – dice Pecci -, è un impegno corale e appassionato, che per un intero mese assorbirà completamente la nostra Città".