In ospedale ristrutturazioni e la nuova Tac

UMBERTIDE – Viva soddisfazione dell’amministrazione comunale per la la sostituzione della Tac all’ospedale di Umbertide, strumento più moderno e performante del precedente - pur usato - proveniente dall’ospedale di Città di Castello e che diventerà operativo dal prossimo 3 luglio. Intanto in questi giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione del nosocomio dall’importo totale di 2.285.354,99 euro, suddivisi in tre step e che avranno una durata complessiva di 730 giorni. La direzione della Asl n.1 ha rimodulato il servizio sia per le attività interne che per il Pronto soccorso per i prossimi 40 giorni in cui saranno effettuati i lavori di ristrutturazione. Nel periodo interessato sarà garantito il trasporto dei pazienti da Umbertide all’ospedale di Città di Castello per la esecuzione delle prestazioni di diagnostica per immagini grazie all’ambulanza Centro Mobile di Rianimazione (Cmr), reperibile h24. In caso di emergenza sarà sempre prevista l’attivazione del 118." "Prendiamo atto con senso di responsabilità – dice l’amministrazione comunale umbertide se delle decisione della Asl in merito all’avvio delle operazioni di sostituzione della Tac presso l’ospedale cittadino. Nel ribadire l’importanza strategica di un presidio ospedaliero efficiente e operativo per tutta la comunità, come amministrazione porremo la massima attenzione all’evolversi della situazione affinché tutte le attività si svolgano secondo le modalità e le tempistiche già definite dalla Direzione del Presidio dell’Alto Tevere. Continueremo a mantenere un dialogo costante con le autorità sanitarie competenti affinché i servizi garantiti alla cittadinanza non subiscano rallentamenti". Pa.Ip.