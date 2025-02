In fila per il cinema. Attori senza età in coda per fare la comparsa: "Perché non provarci?"

Tutti in fila per un posto al sole. Si è tenuto ieri alla Loggia dei Lanari l’open casting alla ricerca di comparse, figurazioni speciali e minori per il film “Illusione“ che Francesca Archibugi girerà a marzo a Perugia. E la città ha risposto con partecipazione appassionata all’appello della produzione targata Fandango, aperto a donne e uomini tra i 18 e i 75 anni, di ogni nazionalità e domiciliati a Perugia. Fin dalle 9.30, mezz’ora prima dell’inizio dei provini, si è formata una lunga coda di attori in cerca di ruoli. Per tutti la stessa trafila: un incontro per lasciare i dati anagrafici e scattare una foto, con il sogno e la speranza di essere poi scelti dalla celebre regista.

Davanti alla sala della Loggia attrezzata per i casting si respira gran fermento ed entusiasmo. Molti partecipanti hanno già esperienze sul set. "Io sono un veterano, da 15 anni sono nel mondo del cinema", dice con orgoglio Claudio Battisti. "Ho girato più di 80 film con figurazione semplice o speciale come “Il nome della rosa“, “I “Medici“ e “Dante“, dove interpretavo lo zio di Beatrice. Ora sono fiducioso di lavorare in questo progetto". Al suo fianco c’è Claudio Mariucci. "Ho fatto la comparsa in molti film – racconta – e appena ho letto questo annuncio mi sono presentato, siamo a Perugia, giocare in casa è tutta un’altra cosa". Maria Chiara Holl è invece agli esordi. "Queste sono le mie prime volte, mi piace stare nel mondo del cinema".

A poca distanza, tre comparse parlano appassionatamente. Sono Alessia Marcelli, Armanda Picistrelli e Stefania Paccapelo: ieri mattina sono arrivate insieme per il casting e spesso, negli anni, hanno respirato l’aria del grande cinema sui set de “Il nome della rosa“, “Benedetta“ di Paul Verhoeven a Bevagna, “Don Matteo“ e “Che Dio ci aiuti“. "Da 7 anni – racconta Armanda – faccio la comparsa di cinema e fiction tra Umbria, Lazio e Toscana, è molto divertente". Alessia aggiunge. "Io appena fatto la figurazione speciale in “M - Il figlio del secolo“".

Al casting partecipa anche Gianfranco Zampetti, amatissimo attore umbro e storico direttore artistico del Teatro Mengoni di Magione. "Non potevo mancare, sono qui perché ho un bellissimo ricordo di Francesca Archibugi, con la quale ho lavorato nel film “Domani“ girato a Sellano nel 2001: il mio ruolo era l’operaio al fianco di Valerio Mastandrea, ho ricordi bellissimi e lei è una regista favolosa, sarei felicissimo se mi riprende". Zampetti ha alle spalle 22 film e 7 presenze a Forum, ed è reduce da “Se potessi dirti addio“ a fianco di Gabriel Garko. "Per me è un gioco, una gratifica anche se il teatro rimane la mia prima passione".