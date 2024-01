In Consiglio sanità, traffico e Muzi Betti

Sanità, gestione degli eventi, dei servizi e del patrimonio, Muzi Betti, traffico e parcheggi nel centro storico saranno gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per domani, alle ore 17.30, nella residenza municipale di piazza Gabriotti. Ad aprire i lavori sarà l’interrogazione sulla situazione dei servizi Sert e Igiene Mentale della Usl Umbria 1. Tra gli argomenti anche i costi delle tensostrutture per eventi nel 2023 e negli anni precedenti e l’allestimento dello spazio giochi per bambini all’interno dell’area verde della Muzi Betti. Si parlerà anche delle modifiche al traffico nel centro storico e dell’avvio dell’utilizzo delle applicazioni di pagamento dei parcheggi. Come di consueto, i cittadini potranno seguire il consiglio comunale in diretta streaming attraverso la pagina istituzionale del Comune.