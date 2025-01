In centinaia alla “Cantata popolare“ per Fabrizio De André

TERNI Un successo oltre ogni previsione la “Cantata popolare per Fabrizio De André“, che ha richiamato sabato pomeriggio centinaia di persone davanti al Liceo classico “Tacito“ di via Fratti. L’iniziativa, a ventiesei anni dalla scomparsa dell’artista, è nata da un gruppo di amici ma è stata talmente apprezzata da riempire lo spazio antistante il Liceo. "Io non le cerco neanche le parole per dire ciò che è stato, tanto l’abbiamo sentito tutti, sono sopraffatta dalle emozioni di questa giornata – si legge sulla pagina Fb dedicata all’iniziativa – . Dico solo un immenso, scontato ma necessario grazie a tutti e tutte voi per la vostra magnifica presenza, in corpo e spirito e voce. E a Faber per averci fatto incontrare così. Ci siamo fatti un dono grande stando insieme oggi, riconoscendoci anche tra sconosciuti; uniti nel segno della bellezza e della poesia. Aiutatemi a dire quanto vale, soprattutto di questi tempi, un momento così. Quanto ci serviva. Quanto ci fa bene".