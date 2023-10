1 "Saremo oltre mille dall’Umbria alla manifestazione La Via Maestra sabato a Roma. Questo è un segnale chiaro di una comunità che non si arrende e che chiede un cambiamento a chi governa questo Paese". Lo ha detto Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria, aprendo l’iniziativa di presentazione del coordinamento provinciale di Perugia “La Via Maestra”, formato dalla Cgil e da moltissime associazioni del territorio. "Sarà una grande mobilitazione, per chiedere più equità e giustizia sociale e quindi una vera redistribuzione della ricchezza verso il basso in questo paese - ha detto il segretario della Camera del Lavoro Simone Pampanelli - Noi vogliamo costruire un modello di società diverso, fondato su uguaglianza, solidarieta, accoglienza, e partecipazione".