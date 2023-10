1Sala dei Notari gremita per la presentazione del volume “Più credito per tutti?” con il perugino Stefano Cocchieri e l’eugubino Leonardo Nafissi tra i curatori dell’analisi insieme ad Alessandro Messina. Era presente tra gli altri anche Franco Bassanini, ex ministro della Funzione pubblica, che ha redatto la prefazione del libro.Cocchieri ha trattato il tema del Fondo di garanzia PMI affermando che "c’è bisogno di una maggiore attenzione politica sul ruolo strategico svolto dal Fondo sia nei confronti delle imprese, le vere

beneficiarie della garanzia, che delle Banche e dei Confidi che ne sono gli utilizzatori". Dopo un dibattito a più voci sulle problematiche che il crescente credit crunch sta generando sulle imprese, l’assessore alle attività produttive della regione Michele Fioroni ha concluso i lavori delineando la strategia della regione Umbria in materia di sostegno al credito e alle imprese.