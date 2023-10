1 "In un momento così tragico per la Terra Santa, il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha chiesto alle comunità cristiane di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. Raccogliendo questo appello chiedo a tutte le nostre parrocchie e unità pastorali, come alle comunità religiose, di intensificare la preghiera quotidiana, inserendo nelle celebrazioni eucaristiche una specifica intenzione". È quanto scrive l’arcivescovo Ivan Maffeis alla comunità diocesana, ricordando, a quanti potranno partecipare, la celebrazione eucaristica “Pro Terra Santa” in Cattedrale, martedì, alle 18. La cerimonia sarà animata dai membri della sezione umbria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Le offerte raccolte saranno devolute alla Custodia di Gerusalemme.