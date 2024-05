1 Dal panino della Valnerina dell’Osteria Rosso di Sera a Zonzo, agli gnocchi con sugo di tinca affumicata dell’Osteria Tinca’nto, alle sarde in saore con bossolà della Pro Loco Chioggia e Sottomarina, al piatto di crudo composto da 3 tartare miste del Ristorante Mare Marco Maurizi, al coregone marinato della Martana Ittica. Saranno trenta i piatti, sia innovativi che legati alla tradizione, che gli estimatori del pesce potranno assaggiare durante la II edizione di “I Love Fish”, la manifestazione in programma al percorso verde di Pian di Massiano da giovedì 6 a domenica 9 giugno. Non manca la musica: giovedì spazio al dj set con Loco e Pellix in consolle. Venerdì si alterneranno sul palco: Ventura (indi) e Falegnameria Marri (rock e folk). Sabato sarà la volta di Faust-T & The Jam Session Band. Domenica si comincerà a ballare con Fab May Day.