1 Nicola Angelini è stato riconfermato all’unanimità presidente di Confimi Industria Umbria, l’associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese. Componenti del nuovo Consiglio direttivo:

Massimiliano Tuveri (Officine Creative Italiane vice presidente), Nico Perini (QDS Project Tesoriere), Monia Filippetti Monos &Philip ADV), Roberto Menichetti ( Edilsystem Italia), Gianluca Ragni (Umbra Control). "Come Confimi – dice Angelini – continueremo a supportare le imprese collaborando con le istituzioni per realizzare quelle misure di politica industriale, basate su innovazione, digitalizzazione e transizione green, necessarie per lo sviluppo del tessuto economico e produttivo della nostra regione". Angelini, che è al suo secondo mandato, nel 2020 a soli 35 anni è diventato il presidente più giovani d’Italia del sistema Confimi Industria.