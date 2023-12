1 Tornano a riunirsi per Giulia Cecchettin gli studenti dell’Università per Stranieri e lo fanno con l’iniziativa ”110110 e La rabbia brucia ancora“, in programma oggi alle 17 alla Palazzina Lupattelli del Campus Universitario Unistrapg. "Il corpo studentesco dell’Ateneo - spiegano gli organizzatori - con questo evento vuol chiamare a raccolta tutti i giovani della città affinché manifestino insieme a loro per creare un vero e proprio movimento pubblico di supporto al contrasto di questo drammatico fenomeno, che solo nell’anno in corso ha prodotto oltre 100 vittime, mentre altre due donne, dopo Giulia, sono state uccise lo scorso martedì dai loro rispettivi mariti". L’iniziativa si concluderà con la lettura dei nomi di tutte le vittime di femminicidio del 2023 e con la deposizione di una corona d’alloro per Giulia nell’Aula Studio Monia Andreani.