1 Un punto prezioso, che vale quasi come una vittoria, quello conquistato dallo Junior Tennis Perugia M Plus Perfomance nella seconda giornata di serie A1. I gialloblù di Tarpani e Grasselli avevano davanti una delle formazioni accreditate alla conquista del Tricolore, lo Sporting Club Sassuolo. Che ha schierato tra gli altri l’ex numero 16 mondiale e semifinalista al Roland Garros 2018, Marco Cecchinato. Non solo, i perugini hanno dovuto fare a meno di Francesco Passaro, in ripresa dall’infortunio alla caviglia, il quale ha provato nel pre-partita ma poi non ha potuto sfidare il ‘Ceck’ per quella che sarebbe stata una partita di assoluto livello. I compagni di squadra hanno però sopperito alla grande. tanto per citarne uno: Gian Marco Moroni in grande spolvero si è reso protagonista di una prestazione eccellente al cospetto di Enrico Dalla Valle.