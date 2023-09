1Tante persone hanno partecipato al laboratorio “Immaginalo” in via Sant’Agata 1 nello spazio di Mogrè per celebrare la giornata dell’arteterapia. Molto intenso il momento dedicato alla parte teorica seguito da scambi e testimonianze di chi pratica individualmente o in gruppo i laboratori curati da Monica Grelli, che ha accolto e stimolato l’immaginazione di adulti e bambini. Hanno raccontato cosa è per loro l’arteterapia in uno scambio di esperienza vissuta nel loro percorso. Nella seconda parte, preceduta da una pausa conviviale con tisane e biscotti preparati in casa si è dato il via al momento espressivo sul tema tratto da una storia illustrata dell’autore Alessandro Sanna “una casa la mia casa”.. nel tavolo tanti materiali e la voglia di entrarci a contatto per elaborare ciascuno le proprie emozioni. I lavori sono stati appesi, a creare una rete-villaggio.