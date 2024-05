1Oggi al costo di un euro e 25 centesimi viene emesso dal Ministero delle Imprese un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Coppa della Perugina. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta riproduce il primo manifesto della Coppa della Perugina, corsa automobilistica di caratura internazionale che si disputò a Perugia dal 1924 al 1927, realizzato nel 1924 dall’illustratore Federico Seneca. In alto, è presente il marchio della Coppa della Perugina. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Ellera. La rievocazione della Coppa di quest’anno si disputerà da oggi a domenica e cadrà nel centesimo della prima edizione del 1924.