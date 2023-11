1Bollette: stop al mercato tutelato per luce e gas, ora che succede? Se lo chiedono tantissimi utenti. Per questo Federconsumatori Perugia annuncia l’attivazione di un servizio dedicato per assistere i cittadini nel gestire la fine del mercato tutelato, offrendo supporto per una transizione senza rincari e abusi e impegnandosi a fornire consulenza agli utenti per evitare eventuali inconvenienti. "Da oggi - annuncia il presidente Alessandro Petruzzi - è disponibile un servizio dedicato contattabile al numero 353 4632076 (telefonate o whatsapp) o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì 9.30, 12.30 martedì 15.30, 17.30. Lo sportello è stato creato per rispondere alle domande, fornire informazioni e guidare i cittadini nella scelta di soluzioni vantaggiose, tutelando gli utenti da possibili rincari e pratiche abusive".