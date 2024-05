1Musei aperti, laboratori, giochi, spettacoli, sport, cultura, storia del territorio, quindi anche riscoperta dei luoghi in cui si vive e, soprattutto, condivisione: è questo il senso della Notte Bianca, a Perugia, in programma domani e domenica dalle 16 alle 20 promossa dal Centro per le Famiglie della Zona sociale 2 (Perugia, Corciano e Torgiano), in collaborazione con l’assessorato al welfare. "Abbiamo a cuore una comunità che accoglie propone e partecipa. Aprirsi ai bambini e alle loro famiglie significa far camminare il futuro tra le strade e le piazze della Città - spiega Alessandro Moretti presidente di Acli – La “Notte Bianca” è anzitutto un modo per stare insieme, in famiglia, tra famiglie nella nostra città".